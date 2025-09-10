07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
10 сентября 2025, 11:15

"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше

10 сентября 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Российские пропагандисты уже начали дезинформационную кампанию против Украины. Они распространяют фейки, что это якобы Киев специально устроил атаку дронами по Польше

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Российские пропагандисты называют этот инцидент "сознательной провокацией Украины и части европейских элит", чтобы якобы вовлечь НАТО в прямую конфронтацию с РФ. Также российские фейки обвиняют Украину в том, что Киев якобы направил российские беспилотники на Польшу средствами радиоэлектронной борьбы.

Такие заявления являются обычным трюком российской пропаганды. Таким образом, россияне пытаются оправдать свои преступления.

"Такие действия России должны получить решительный ответ. Только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут приостановить агрессора", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ходе атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны. По его словам, беспилотники, представлявшие прямую угрозу, были сбиты. Он также добавил, что он постоянно поддерживает связь с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Президент Украины Зеленский отметил, что ранее уже случались, когда дроны РФ попадали на территорию Польши. Однако в этот раз, заметил он, все говорит о том, что это неслучайность.

Польша Украина РФ
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
