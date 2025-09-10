Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів

Скриншот із відео

Росія досі не відчула жорсткої реакції світових лідерів на порушення повітряного простору Польщі та продовжує випробовувати межі можливої відповіді

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає RegioNews.

"Станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть", – наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що на території Білорусі почалися спільні навчання російських та білоруських військових і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.

За словами президента, Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір.

"Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. За його словами, безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Він також додав, що він постійно тримає зв'язок із генеральним секретарем НАТО та союзниками.

