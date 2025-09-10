16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 22:48

Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів

10 вересня 2025, 22:48
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Росія досі не відчула жорсткої реакції світових лідерів на порушення повітряного простору Польщі та продовжує випробовувати межі можливої відповіді

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає RegioNews.

"Станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть", – наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що на території Білорусі почалися спільні навчання російських та білоруських військових і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.

За словами президента, Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір.

"Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. За його словами, безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Він також додав, що він постійно тримає зв'язок із генеральним секретарем НАТО та союзниками.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Польща атака Зеленський дрони
"Провокація України": російські пропагандисти намагаються звинуватити Київ у російських дронах на Польщі
10 вересня 2025, 11:15
"Значно більший масштаб": Зеленський відреагував на російські дрони в Польщі
10 вересня 2025, 10:55
Росія вдарила по Україні 415 дронами та 43 ракетами: вісім БпЛА залетіли до Польщі
10 вересня 2025, 09:46
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей
10 вересня 2025, 23:50
Поліція попереджає про обмеження руху у Києві 11 вересня
10 вересня 2025, 23:15
Один із російських дронів упав на територію військової бази у Польщі
10 вересня 2025, 22:51
У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні
10 вересня 2025, 22:33
Україна за рік експортувала понад півмільйона тонн цукру
10 вересня 2025, 22:30
Стали відомі мотиви убивства двох старшокласників на Вінниччині
10 вересня 2025, 22:24
Без прав і напідпитку: у Києві 18-річний керманич влетів в електроопору
10 вересня 2025, 22:15
На Полтавщині люди безкоштовно будували фортифікації заради бронювання
10 вересня 2025, 21:59
Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари
10 вересня 2025, 21:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »