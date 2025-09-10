07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
10 сентября 2025, 10:55

"Значительно больший масштаб": Зеленский отреагировал на российские дроны в Польше

10 сентября 2025, 10:55
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины отметил, что и раньше случалось так, что российские беспилотники оказывались на польской территории. Однако на этот раз факты говорят, что это было не случайно

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram, передает RegioNews.

Президент Украины отметил, что сейчас фиксируется гораздо больший масштаб и целеустремленность. При этом Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару и помочь в развитии оповещения и защиты от российских атак.

"Важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответ на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ходе атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны . По его словам, беспилотники, представлявшие прямую угрозу, были сбиты. Он также добавил, что он постоянно поддерживает связь с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Польша Зеленский
Россия ударила по Украине 415 дронами и 43 ракетами: восемь БПЛА залетели в Польшу
10 сентября 2025, 09:46
"Это акт агрессии": Польша сбила российские дроны над своей территорией
10 сентября 2025, 08:22
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 13:15
Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов
10 сентября 2025, 13:09
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
10 сентября 2025, 12:55
Оккупанты хотели забрать ее в интернат: к маме вернули ребенка из оккупированной Херсонщины
10 сентября 2025, 12:30
ХОВА вместе с международными партнерами определили план реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка
10 сентября 2025, 11:50
В Полтавской области полиция расследует драку между подростками: один попал в больницу
10 сентября 2025, 11:38
Россия накрыла огнем Херсонщину: среди раненых полицейские
10 сентября 2025, 11:25
В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших
10 сентября 2025, 11:17
"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше
10 сентября 2025, 11:15
В "Слуге Народа" объяснили, как будет работать новый закон о ветеранском бизнесе
10 сентября 2025, 11:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
