Фото из открытых источников

Президент Украины отметил, что и раньше случалось так, что российские беспилотники оказывались на польской территории. Однако на этот раз факты говорят, что это было не случайно

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram, передает RegioNews.

Президент Украины отметил, что сейчас фиксируется гораздо больший масштаб и целеустремленность. При этом Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару и помочь в развитии оповещения и защиты от российских атак.

"Важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответ на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ходе атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны . По его словам, беспилотники, представлявшие прямую угрозу, были сбиты. Он также добавил, что он постоянно поддерживает связь с генеральным секретарем НАТО и союзниками.