Виталий Портников журналист info@regionews.ua
10 сентября 2025, 13:51

Вызывающая атака России на Польшу может преследовать сразу несколько задач

10 сентября 2025, 13:51
Первое – тестирование «красных линий» НАТО
Первое – тестирование «красных линий» НАТО
В Кремле хорошо знают, что главная слабость Запада – это не отсутствие оружия или финансов, а политическая воля. В идеале Москва хочет доказать несостоятельность Североатлантического альянса как коллективного института. Это испытание адресовано лично Дональду Трампу, не раз демонстрировавшему скепсис по поводу союзнических обязательств США. Для Путина было бы победой показать миру, что американский президент не готов рисковать ради Варшавы или Вильнюса.

Второе – создание атмосферы страха в Центральной Европе. Террор и угроза войны всегда рождают политические крайности. Ультраправые и ультралевые силы, которые откровенно или скрыто симпатизируют Москве, получают шанс укрепить свои позиции. И тогда Европа будет все больше напоминать континент Орбана, где сотрудничество с Кремлем становится нормой, а солидарность с жертвами агрессии – "роскошью".

Третье – провоцирование дискуссии о собственной обороноспособности Европы. Кремль прекрасно понимает: чем больше европейцы будут говорить о необходимости укрепления собственных армий и восстановления оборонной промышленности, тем громче будут звучать голоса об уменьшении помощи Украине. Москва пытается убедить Запад в том, что лучше готовиться к гипотетической будущей войне, чем помогать Украине в войне, которая идет уже сейчас.

Четвертое – подкормка антиукраинских настроений. Потоки украинских беженцев в Европе уже стали удобным козырем для популистов, разжигающих ксенофобию. Удар по Польше – это сигнал: война рядом, а украинцы – "напоминание", что война может прийти и в ваш дом. Кремль хочет, чтобы к украинцам относились как к бремени, а не как к союзникам в борьбе с агрессором.

Пятое – подготовка к более масштабным агрессивным действиям. Сейчас в Кремле могут просчитывать сценарии дальнейшей войны в зависимости от реакции Вашингтона и Брюсселя. Если ответ НАТО на удар по Польше окажется хилым, это станет для Путина приглашением к еще более дерзким шагам.

Именно так, шаг за шагом, нацистская Германия проверяла готовность мира реагировать – из Рейнской области, из Судет, из Праги. И каждый раз Запад убеждал себя, что это еще не война, что это еще можно пережить.

Теперь Путин действует так же. И от того, хватит ли решимости НАТО ответить на удар по Польше, зависит не только судьба Украины, но и судьба самого Запада.

10 сентября 2025
