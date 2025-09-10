Фото: ОП

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что во время атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны

Об этом он сообщил в соцсети X, передает RegioNews.

"Ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я постоянно общаюсь с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", – написал премьер.

По информации PolsatNews, российский дрон упал на жилой дом в польском селе Вырики-Воля (Влодовский уезд Люблинского воеводства). Повреждена крыша дома и автомобиль. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. Силы ПВО уничтожили и подавили 413 воздушных целей.

По меньшей мере, восемь российских БпЛА залетели в воздушное пространство Польши.