За эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка внесли залог более чем в 9 млн грн
За бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка внесли залог более 9 миллионов гривен. Ему предъявлены подозрения в незаконном обогащении и предоставлении недостоверной информации в декларации
Об этом hromadske сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.
Согласно постановлению суда, Витюк должен был внести 9 миллионов гривен залога и соблюдать ряд ограничений:
- не покидать пределы Киевской области,
- сдать на хранение паспорта для выезда за границу,
- сообщать следствие об изменении места жительства.
Кто такой Илья Витюк и в чем его подозревают
Илья Витюк – бригадный генерал, бывший начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.
Витюк занимал ключевой пост в СБУ, отвечая за противодействие киберугрозам, защиту критической инфраструктуры и борьбу с информационными диверсиями. Являлся публичной фигурой, регулярно комментировал киберинциденты и деятельность спецслужб в этой сфере.
В 2024 году вокруг него разразился громкий скандал после журналистского расследования о приобретении его семьей элитной недвижимости. Это вызвало внимание антикоррупционных органов, в частности, НАБУ и САП. После ряда событий, связанных с давлением на журналистов, в мае 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Витюка с должности.
В сентябре 2025 года НАБУ объявило ему подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Реакция СБУ и самого Витюка
В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение имеет политический подтекст и является "местью" со стороны НАБУ и САП. Там напомнили, что в июле СБУ задержала несколько сотрудников Антикоррупционного бюро. Сам Илья Витюк назвал дело против себя "произвольным подходом".