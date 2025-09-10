За ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка внесли заставу у понад 9 млн грн

Фото: з відкритих джерел

За колишнього очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави. Йому висунуто підозри у незаконному збагаченні та поданні недостовірної інформації в декларації

Про це hromadske повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.

Згідно з ухвалою суду, Вітюк мав внести 9 мільйонів гривень застави та дотримуватись низки обмежень:

не залишати межі Київської області,

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон,

повідомляти слідство про зміну місця проживання.



Хто такий Ілля Вітюк та в чому його підозрюють

Ілля Вітюк – бригадний генерал, колишній начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

Вітюк обіймав ключову посаду у СБУ, відповідаючи за протидію кіберзагрозам, захист критичної інфраструктури та боротьбу з інформаційними диверсіями. Був публічною фігурою, регулярно коментував кіберінциденти та діяльність спецслужб у цій сфері.

У 2024 році навколо нього розгорівся гучний скандал після журналістського розслідування про придбання його родиною елітної нерухомості. Це викликало увагу антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП. Після низки подій, пов'язаних із тиском на журналістів, у травні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади.

У вересні 2025 року НАБУ оголосило йому підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Реакція СБУ та самого Вітюка

У Службі безпеки України заявили, що підозра має політичний підтекст і є "помстою" з боку НАБУ та САП. Там нагадали, що в липні СБУ затримала кількох співробітників Антикорупційного бюро. Сам Ілля Вітюк назвав справу проти себе "свавільним підходом".