В прошлом году каждый третий украинец лично сталкивался с коррупцией
В 2024 году треть украинцев сталкивались с коррупционными проявлениями
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, сообщает RegioNews со ссылкой на TI Ukraine.
Среди столкнувшихся с коррупцией 23% согласились на предложенные коррупционные схемы, тогда как 68% отказались.
"Опрос отметил актуальность проблемы коррупции, ведь подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением – об этом сообщили 87% опрошенных", – говорится в исследовании.
Напомним, у украинских чиновников изъяли скрытые активы на 30 млн грн. Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик.
