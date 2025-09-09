В прошлом году каждый третий украинец лично сталкивался с коррупцией

иллюстративное фото: из открытых источников

В 2024 году треть украинцев сталкивались с коррупционными проявлениями

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, сообщает RegioNews со ссылкой на TI Ukraine.

Среди столкнувшихся с коррупцией 23% согласились на предложенные коррупционные схемы, тогда как 68% отказались.

"Опрос отметил актуальность проблемы коррупции, ведь подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением – об этом сообщили 87% опрошенных", – говорится в исследовании.

