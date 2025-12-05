Фото: пресс-служба полиции

В Ровенском районе правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб местный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 4 декабря на отрезке автодороги "Городище-Ровно-Староконстантинов" возле села Круглое. На место выехала следственно-оперативная группа, которая опросил очевидцев и провела первичные следственные действия.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Москвич", 37-летний житель Ровно, допустил наезд на 73-летнего мужчину. Пенсионер находился на обочине проезжей части и держал в руках велосипед. После ушиба пешехода с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Врачи пытались стабилизировать его состояние, однако менее чем через сутки мужчина скончался.

В ходе осмотра установили, что водитель находился в трезвом состоянии. Следствие выясняет, что могло привести к трагедии: видимость на дороге, маневры авто или действия самого пешехода. Для этого назначен ряд экспертиз.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное производство.

