17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2025, 19:29

Смертельное ДТП в Ровенской области: 73-летний мужчина скончался после наезда "Москвича"

05 декабря 2025, 19:29
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В Ровенском районе правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб местный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 4 декабря на отрезке автодороги "Городище-Ровно-Староконстантинов" возле села Круглое. На место выехала следственно-оперативная группа, которая опросил очевидцев и провела первичные следственные действия.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Москвич", 37-летний житель Ровно, допустил наезд на 73-летнего мужчину. Пенсионер находился на обочине проезжей части и держал в руках велосипед. После ушиба пешехода с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Врачи пытались стабилизировать его состояние, однако менее чем через сутки мужчина скончался.

В ходе осмотра установили, что водитель находился в трезвом состоянии. Следствие выясняет, что могло привести к трагедии: видимость на дороге, маневры авто или действия самого пешехода. Для этого назначен ряд экспертиз.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область смертельное ДТП пешеход авария следствие
Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись две иномарки, погибла женщина
05 декабря 2025, 16:55
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
05 декабря 2025, 14:55
На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: пострадала женщина
05 декабря 2025, 14:17
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Тайный визит бывшего главы ОП Ермака в разведку – может готовиться план пересечения границы
05 декабря 2025, 20:29
ТЦК давно нужно переработать и реформировать
05 декабря 2025, 20:19
В Виннице задержан мужчина за сексуальное насилие над 12-летней девочкой
05 декабря 2025, 20:16
У "Укрпочты" будут собственные почтоматы
05 декабря 2025, 20:11
Дональд Трамп получил первую Премию мира ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026
05 декабря 2025, 20:04
В Украине упростили продление отсрочок для отдельных категорий
05 декабря 2025, 19:59
В Днепре подросток попал под трамвай: в сети поделились подробностями ДТП
05 декабря 2025, 19:55
Войны никогда не начинаются в окопах. Войны начинаются и заканчиваются в головах
05 декабря 2025, 19:51
На Волыни браконьеры убили двух лосей из Красной книги - что грозит злоумышленникам
05 декабря 2025, 19:49
Полицейские призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги
05 декабря 2025, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »