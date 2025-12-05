17:25  05 декабря
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики
05 декабря 2025, 18:35

Лучшие гарантии безопасности – это наша собственная способность

05 декабря 2025, 18:35
США обнародовали обновленную стратегию нацбезопасности. Интересный документ для анализа
иллюстративное фото: из открытых источников
Его многие ждали, но немногие действительно будут читать. Зря. Там выписано, куда Соединенные Штаты будут двигаться в первую очередь.

Первый. Вашингтон возвращается к очень простому принципу – "Американский интерес (Америка) превыше всего". Никакой романтики о "общих ценностях", максимум прагматизма. Если это кому-то кажется слишком суровым в мире тотального хаоса, я приветствую вас, вы не читали предыдущие стратегии.

Второе. Россия официально определена как угроза не Украине, а евроатлантическому порядку. То есть разговоры о "перезагрузке" или "стратегической стабильности" – это больше о намерении отдельных людей в окружении Трампа, чем об общем видении официальных институтов. В документе прямо написано – ограничивать, сдерживать, лишать инструментов воздействия.

Третье. На первом месте сейчас Китай. Все остальное – производное. И здесь главный вывод для нас, что война в Европе не должна отбирать у США концентрацию в Китае. Это значит, что Вашингтон будет искать не идеальные решения для Украины, а рабочие. Не создающие "разрыва шаблона" в их глобальной игре.

Что это значит для Украины?

Во-первых, что мы важны. Но не в центре внимания. Америка хочет предсказуемости на европейском фронте. Это не о мире "на условиях агрессора", но и не о бесконечном расшатывании. Им нужен стабильный формат, не высасывающий ресурсы.

Во-вторых, украинский вопрос теперь читается из-за китайского фокуса. Нравится нам это или нет, – это факт. Любой новый формат переговоров, гарантий или договоренностей будут оцениваться по критерию: "Не ослабляет ли это США в противостоянии с Китаем?"

В-третьих, гарантии безопасности – это уже не о красивых словах. Это об ограничении российской способности воевать. То есть ставка делается на сдерживание, а не возвращение мира в состояние 1991 года.

В-четвертых, Украина должна показывать субъектность, а не ждать спасения. Стратегия США очень прозрачно говорит, что будут поддерживать тех, кто не создает хаос у себя дома. Тех, кто демонстрирует, что может держать линию - и на фронте, и в политике (приветствие внутриполитической повестки дня).

А теперь не о тексте стратегии, а о логике.

Американцы инвестируют туда, где есть шанс на результат. Украина должна быть не "это сложный кейс, но мы держимся", а "это проект, работающий даже в войне".

В мире сегодня выиграют те, кто способен быть прогнозируемым. И новая стратегия США просто подсказывает, что мы и так знаем. Что лучшие гарантии безопасности – это наша собственная способность (военная, экономическая, политическая). А уже после нее – документы, декларации и дипломатические форматы.

США Украина война политика
