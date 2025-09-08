21:50  08 сентября
08 сентября 2025, 19:23

Известный бренд лекарственных средств прокомментировал слухи о выходе с украинского рынка

08 сентября 2025, 19:23
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Официальный импортер бренда "Heel", ООО "Каскад Медикал Регионы" опроверг слухи о том, что компания якобы покидает Украину.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий импортера UNN.

В последнее время украинцы столкнулись с дефицитом популярного лекарственного средства Лимфомиозот от немецкого бренда Heel. В социальных сетях все чаще появляются сообщения и обсуждения по этой теме, а также сообщения о том, что бренд покидает украинский рынок.

Официальный импортер отмечает – бренд "Heel" остается в Украине.

"Торговая марка "Heel" остается на рынке, немецкий производитель уже готовит продукцию к импортированию в Украину. Поставки планируется возобновить в ближайшее время, сразу после лицензирования нового аптечного состава. Что касается именно "Лимфомиозота", то действительно его отсутствие очень ощутимо на рынке. Делается все возможное поскорее".

Напомним, украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила незаконную поставку лекарственных препаратов из РФ под видом продукции европейского происхождения.

