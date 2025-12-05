В Харьковской области иномарка сбила насмерть пенсионерку
В Харьковской области произошло смертельное ДТП. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Авария произошла на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Там 40-летний водитель Nissan Leaf сбил пешехода. К сожалению, в результате полученных травм 62-летняя женщина скончалась в городе ДТП.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Устанавливаются все происшествия ДТП.
Напомним, милиционера, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу . Госбюро расследований ищет свидетелей смертельного ДТП.
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Тайный визит бывшего главы ОП Ермака в разведку – может готовиться план пересечения границы
05 декабря 2025, 20:29ТЦК давно нужно переработать и реформировать
05 декабря 2025, 20:19В Виннице задержан мужчина за сексуальное насилие над 12-летней девочкой
05 декабря 2025, 20:16У "Укрпочты" будут собственные почтоматы
05 декабря 2025, 20:11Дональд Трамп получил первую Премию мира ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026
05 декабря 2025, 20:04В Украине упростили продление отсрочок для отдельных категорий
05 декабря 2025, 19:59В Днепре подросток попал под трамвай: в сети поделились подробностями ДТП
05 декабря 2025, 19:55Войны никогда не начинаются в окопах. Войны начинаются и заканчиваются в головах
05 декабря 2025, 19:51На Волыни браконьеры убили двух лосей из Красной книги - что грозит злоумышленникам
05 декабря 2025, 19:49Полицейские призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги
05 декабря 2025, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »