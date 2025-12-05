17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 19:49

На Волыни браконьеры убили двух лосей из Красной книги - что грозит злоумышленникам

05 декабря 2025, 19:49
Фото: Государственная экологическая инспекция
На территории Доросиновской общины выявлен факт незаконной охоты на редких животных

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция, передает RegioNews.

В ходе плановой проверки государственный инспектор по охране окружающей природной среды за пределами села Вичины Луцкого района обнаружил два места с явными следами крови диких животных. Рядом нашли остатки двух лосей.

Оба животных занесены в Красную книгу Украины, что делает их особенно ценной добычей для браконьеров. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа по фиксации фактов и началу расследования.

В Украине незаконная охота на находящиеся под особой охраной виды предусматривает уголовную ответственность согласно статье 248 Уголовного кодекса. Нарушителям грозят штрафы, конфискация орудий охоты, возмещение ущерба – за одного лося это около 130 тысяч гривен – а в отдельных случаях возможно ограничение или лишение свободы.

Ранее сообщалось, в Одесской области разоблачили браконьера, нанесшего государству многомиллионный ущерб. Мужчина незаконно вылавливал рыбу запрещенным орудием у озера Алибей, не имея никаких разрешений на промысел.

