Фото: Государственная экологическая инспекция

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция, передает RegioNews.

В ходе плановой проверки государственный инспектор по охране окружающей природной среды за пределами села Вичины Луцкого района обнаружил два места с явными следами крови диких животных. Рядом нашли остатки двух лосей.

Оба животных занесены в Красную книгу Украины, что делает их особенно ценной добычей для браконьеров. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа по фиксации фактов и началу расследования.

В Украине незаконная охота на находящиеся под особой охраной виды предусматривает уголовную ответственность согласно статье 248 Уголовного кодекса. Нарушителям грозят штрафы, конфискация орудий охоты, возмещение ущерба – за одного лося это около 130 тысяч гривен – а в отдельных случаях возможно ограничение или лишение свободы.

Ранее сообщалось, в Одесской области разоблачили браконьера, нанесшего государству многомиллионный ущерб. Мужчина незаконно вылавливал рыбу запрещенным орудием у озера Алибей, не имея никаких разрешений на промысел.