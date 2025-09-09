15:25  09 сентября
В Днепре мужчина убил жену во время ссоры
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 15:59

Фигурант расследования НАБУ и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич вернулся в Украину

09 сентября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бизнесмен Тимур Миндич находится под вниманием НАБУ по делу о возможном хищении государственных средств

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Благодаря безудержной правительственной программе поддержки бизнеса, отмены лишних регуляций и мощной диджитализации…. в страну возвращаются предприниматели. К примеру, вернулся Тимур Миндич", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тимур Миндич находится в Австрии. По данным "Цензор.НЕТ", он является фигурантом расследования НАБУ по поводу возможного хищения государственных средств.

Напомним, НАБУ и САП зафиксировали Миндича в квартире, где президент Зеленский праздновал день рождения. По информации журналистов издания "Украинская правда", на записях может присутствовать и сам президент, однако официальных подтверждений или опровержений от правоохранительных органов пока нет. Не известно также, имели ли зафиксированные разговоры отношение к коррупционным делам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика НАБУ САП Австрия Тимур Миндич
СБУ раскрыла новые подробности дела "крота" ФСБ в НАБУ
08 сентября 2025, 11:57
Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
04 сентября 2025, 20:20
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Харькове разоблачили подпольное производство сигарет и алкоголя
09 сентября 2025, 17:49
Удар РФ по Яровой: уже 24 погибших, 19 раненых – ГСЧС
09 сентября 2025, 17:31
Контракт 18-24: как поступить в дроновые подразделения ВСУ – пошаговый гайд
09 сентября 2025, 17:27
В Харькове мужчина обманывал медцентры для получения наркотиков
09 сентября 2025, 17:17
Россияне массированно атаковали Константиновку в Донецкой области
09 сентября 2025, 17:12
В Тернопольской области водитель сбил велосипедиста на смерть и скрылся
09 сентября 2025, 16:55
В прошлом году каждый третий украинец лично сталкивался с коррупцией
09 сентября 2025, 16:49
В Одесской области правоохранители заблокировали очередной канал незаконной переправки мужчин за границу
09 сентября 2025, 16:29
В Хмельнитчине мать погибшего военного не могла получать выплаты, потому что сына не признали умершим
09 сентября 2025, 16:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »