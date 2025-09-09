Фигурант расследования НАБУ и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич вернулся в Украину

иллюстративное фото: из открытых источников

Бизнесмен Тимур Миндич находится под вниманием НАБУ по делу о возможном хищении государственных средств

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Благодаря безудержной правительственной программе поддержки бизнеса, отмены лишних регуляций и мощной диджитализации…. в страну возвращаются предприниматели. К примеру, вернулся Тимур Миндич", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тимур Миндич находится в Австрии. По данным "Цензор.НЕТ", он является фигурантом расследования НАБУ по поводу возможного хищения государственных средств.

Напомним, НАБУ и САП зафиксировали Миндича в квартире, где президент Зеленский праздновал день рождения. По информации журналистов издания "Украинская правда", на записях может присутствовать и сам президент, однако официальных подтверждений или опровержений от правоохранительных органов пока нет. Не известно также, имели ли зафиксированные разговоры отношение к коррупционным делам.