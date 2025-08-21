У украинских чиновников изъяли скрытых активов на 30 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

За 7 месяцев 2025 г. вынесено 17 судебных решений о гражданской конфискации активов на 30 млн грн

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, по результатам мониторинга образа жизни чиновников за семь месяцев 2025 г. вынесено 17 судебных решений о гражданской конфискации активов на 30 млн грн.

"Это реальные средства, взимаемые в доход государства без длительных ожиданий обвинительных приговоров фигурантам производств", – сообщил Павлущик.

Как сообщалось, украинские чиновники "наошибались" в декларациях почти на 6 млрд грн. Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных.