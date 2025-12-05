Фото: Офис Генерального прокурора

На Северском направлении продолжается расследование обстоятельств гибели украинского военнослужащего, который, по данным следствия, был убит российским военным при попытке сдаться в плен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел при зачистке частной застройки вблизи села Свято-Покровское, где один из военных РФ обнаружил украинского бойца в разрушенном доме.

По предварительной информации, боец ​​ВСУ вышел навстречу оккупантам с поднятыми руками, демонстрируя намерение сложить оружие. В этот момент русский военный, находясь в засаде, открыл по нему огонь. Раненый украинский защитник пытался найти укрытие, однако нападавший нанес смертельный выстрел, что привело к гибели военнопленного.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное следствие по статье о нарушении законов и обычаев войны, что привело к гибели человека. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по идентификации российского военнослужащего, причастного к этому преступлению.

В прокуратуре подчеркивают, что умышленное убийство военнопленного является серьезным нарушением Женевских конвенций.

Ранее сообщалось, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области российские военные расстреляли украинских защитников, сложивших оружие и сдавшихся в плен. Новые факты могут свидетельствовать о еще одном грубом нарушении международного гуманитарного права.