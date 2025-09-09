Минулого року кожен третій українець особисто зіштовхувався із корупцією

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У 2024 році третина українців стикалися із корупційними проявами

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, повідомляє RegioNews із посиланням на TI Ukraine.

Серед тих, хто зіштовхнувся із корупцією, 23% погодилися на запропоновані корупційні схеми, тоді як 68% відмовилися.

"Опитування вказало на актуальність проблеми корупції, адже переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем – про це повідомили 87% опитаних", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, в українських чиновників вилучили прихованих активів на 30 млн грн. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.