Российская артиллерия и дроны ударили по Днепропетровщине: разрушения зацепили жилье и инфраструктуру
В течение дня в Никопольщине зафиксировали очередные обстрелы со стороны российских войск
Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Под удар попали Никопольский район и несколько общин: Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская. Враг использовал тяжелую артиллерию и FPV-дроны, направляя их на жилые и социальные объекты.
По предварительным данным, повреждения получили три многоэтажных дома и пять частных домов. Также пострадало нежилое здание, спортивные и образовательные заведения.
Огонь задел две автозаправки, автомобили, хозяйственные постройки и линию электропередач. Огнем охватило один гараж, еще один был поврежден обломками.
Несмотря на большие разрушения, удалось избежать пострадавших среди населения. Правоохранительные и аварийные службы региона провели обследование территорий и оценивают нанесенный ущерб.
Напомним, в ночь на 5 декабря два района Днепропетровщины подверглись атакам российских войск. Погиб 12-летний мальчик, пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина.