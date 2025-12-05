Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня в Никопольщине зафиксировали очередные обстрелы со стороны российских войск

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Под удар попали Никопольский район и несколько общин: Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская. Враг использовал тяжелую артиллерию и FPV-дроны, направляя их на жилые и социальные объекты.

По предварительным данным, повреждения получили три многоэтажных дома и пять частных домов. Также пострадало нежилое здание, спортивные и образовательные заведения.

Огонь задел две автозаправки, автомобили, хозяйственные постройки и линию электропередач. Огнем охватило один гараж, еще один был поврежден обломками.

Несмотря на большие разрушения, удалось избежать пострадавших среди населения. Правоохранительные и аварийные службы региона провели обследование территорий и оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, в ночь на 5 декабря два района Днепропетровщины подверглись атакам российских войск. Погиб 12-летний мальчик, пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина.