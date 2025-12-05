17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 19:38

Российская артиллерия и дроны ударили по Днепропетровщине: разрушения зацепили жилье и инфраструктуру

05 декабря 2025, 19:38
Фото: Днепропетровская ОВА
В течение дня в Никопольщине зафиксировали очередные обстрелы со стороны российских войск

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Под удар попали Никопольский район и несколько общин: Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская. Враг использовал тяжелую артиллерию и FPV-дроны, направляя их на жилые и социальные объекты.

По предварительным данным, повреждения получили три многоэтажных дома и пять частных домов. Также пострадало нежилое здание, спортивные и образовательные заведения.

Огонь задел две автозаправки, автомобили, хозяйственные постройки и линию электропередач. Огнем охватило один гараж, еще один был поврежден обломками.

Несмотря на большие разрушения, удалось избежать пострадавших среди населения. Правоохранительные и аварийные службы региона провели обследование территорий и оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, в ночь на 5 декабря два района Днепропетровщины подверглись атакам российских войск. Погиб 12-летний мальчик, пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина.

