Ребята до 22 лет массово увольняются из популярных компаний, чтобы уехать за границу

Ребята в возрасте до 22 лет начали массово увольняться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NV.

Как отмечается, украинский бизнес ощутил действие новаций уже с первого дня действия послаблений, больше всего – в сфере обслуживания.

Издание пишет, что в "Новой Почте" за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек.

Из ресторанов компании !FEST ушло 20% от общего количества парней 18-22 лет.

Увольнение работников такой возрастной категории также зафиксировано в сетях АТБ и Фокстрот.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения. В Офисе президента объяснили, что разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет, чтобы "сохранить молодых парней для Украины".