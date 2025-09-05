16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 16:59

Заместитель генпрокурора подал заявление об отставке

05 сентября 2025, 16:59
фото: Офис Генерального прокурора
Заместитель генпрокурора Игорь Мустеца увольняется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет пост 8 сентября.

Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора более пяти лет – с апреля 2020 года.

Напомним, в июне журналисты hromadske обнародовали расследование о состоянии семьи Мустецы. Как отмечалось, что за годы службы в правоохранительных органах он не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. Однако он проживает в съемной квартире в элитном ЖК в центре Киева. В то же время родные Мустецы во время полномасштабной войны стали владельцами новой недвижимости.

Как сообщалось, в начале сентября 2025 года в Украине уволили прокуроров с фейковой инвалидностью. Речь идет о прокуроре Каменец-Подольской окружной прокуратуры Хмельницкой области Сергее Наконечном и прокуроре Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тарасе Горбце.

увольнение прокуратура генпрокурор правоохранительные органы
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
07 августа 2025
