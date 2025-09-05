Заместитель генпрокурора подал заявление об отставке

фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет пост 8 сентября.

Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора более пяти лет – с апреля 2020 года.

Напомним, в июне журналисты hromadske обнародовали расследование о состоянии семьи Мустецы. Как отмечалось, что за годы службы в правоохранительных органах он не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. Однако он проживает в съемной квартире в элитном ЖК в центре Киева. В то же время родные Мустецы во время полномасштабной войны стали владельцами новой недвижимости.

Как сообщалось, в начале сентября 2025 года в Украине уволили прокуроров с фейковой инвалидностью. Речь идет о прокуроре Каменец-Подольской окружной прокуратуры Хмельницкой области Сергее Наконечном и прокуроре Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тарасе Горбце.