08 августа 2025, 20:56

Кабмин уволил с должности одного из топ-чиновников

08 августа 2025, 20:56
фото: Михаил Винницкий / Facebook
Правительство уволило с должности заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Винницкий проработал в ведомстве более двух лет и отвечал за высшее образование.

"Нужно сохранить курс реформ, который возглавляет Оксен Лесной, и который очень не нравится некоторым депутатам, а особенно ректорам (бывшим и нынешним), которые "благодарят" этих депутатов и депутатов за их политические услуги (пора наконец публично говорить то, что общеизвестно в узких кругах)", - написал он на своей сторанице в Facebook.

В должности он занимался внедрением государственных грантов на обучение, цифровизацией поступления в высшие образования и финансирование, изменения подхода к финансированию, модернизацией вузов.

Напомним, в Украине осталось рекордно мало школьников. По данным исследования NGL Media, в 2025 году зафиксировано самое низкое количество школьников за последние 30 лет. Дети массово покидают учебные заведения по соображениям безопасности и с целью получения образования за рубежом.

