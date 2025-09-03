Иллюстративное фото

Прокурор хотел получить пенсию за выслугу лет, но получил отказ. История закончилась фейковой инвалидностью

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила с должности двух работников прокуратуры. Речь идет о прокуроре Каменец-Подольской окружной прокуратуры Хмельницкой области Сергее Наконечном и прокуроре Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тараса Горбца.

Оба мужчины в 2020 году получили группу инвалидности. Этим они пользовались для получения пенсии.

Отмечается, что прокурор Наконечный в марте 2020 пытался оформить пенсию за выслугу лет, но получил отказ. После этого он обратился к врачу-хирургу и настаивал на лечении, которого действительно не требовал. Врач впоследствии затруднился отказать, учитывая "авторитет должности". Медик составил выписку из медицинской карточки амбулаторного больного, в которой указал диагноз, на котором настаивал Наконечный, а также направление на МСЭК, хотя сведения о состоянии больного не соответствовали действительности.

После этого прокурор получил возможность получить 477 тысяч гривен пенсии и был признан инвалидом второй группы. В 2025 году проверка показала, что оба прокурора здоровы, инвалидность была отменена.

Эксперту-терапевту Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и главе комиссии Черкасской областной МСЭК сообщили подозрения в служебном подлоге.

Прокуроры Воробей и Наконечный подозреваются в мошенническом присвоении средств в особо крупных размерах. Однако их вина еще не установлена судом.

