03 сентября 2025, 15:50

В Хмельницкой и Черкасской областях уволили прокуроров с фейковой инвалидностью

03 сентября 2025, 15:50

Прокурор хотел получить пенсию за выслугу лет, но получил отказ. История закончилась фейковой инвалидностью

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила с должности двух работников прокуратуры. Речь идет о прокуроре Каменец-Подольской окружной прокуратуры Хмельницкой области Сергее Наконечном и прокуроре Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тараса Горбца.

Оба мужчины в 2020 году получили группу инвалидности. Этим они пользовались для получения пенсии.

Отмечается, что прокурор Наконечный в марте 2020 пытался оформить пенсию за выслугу лет, но получил отказ. После этого он обратился к врачу-хирургу и настаивал на лечении, которого действительно не требовал. Врач впоследствии затруднился отказать, учитывая "авторитет должности". Медик составил выписку из медицинской карточки амбулаторного больного, в которой указал диагноз, на котором настаивал Наконечный, а также направление на МСЭК, хотя сведения о состоянии больного не соответствовали действительности.

После этого прокурор получил возможность получить 477 тысяч гривен пенсии и был признан инвалидом второй группы. В 2025 году проверка показала, что оба прокурора здоровы, инвалидность была отменена.

Эксперту-терапевту Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и главе комиссии Черкасской областной МСЭК сообщили подозрения в служебном подлоге.

Прокуроры Воробей и Наконечный подозреваются в мошенническом присвоении средств в особо крупных размерах. Однако их вина еще не установлена судом.

Напомним, в середине июля в Тернополе был задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности. Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.

