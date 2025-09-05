16:29  05 вересня
05 вересня 2025, 16:59

Заступник генпрокурора подав заяву про відставку

05 вересня 2025, 16:59
фото: Офіс Генерального прокурора
Заступник генпрокурора Ігор Мустеца звільняється

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Як зазначається, він написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора понад п’ять років – із квітня 2020 року.

Нагадаємо, у червні журналісти hromadske оприлюднили розслідування про статки сімʼї Мустеци. Як зазначалось, що за роки служби в правоохоронних органах він не став власником ані нерухомості, ані автомобіля. Однак він проживає в орендованій квартирі в елітному ЖК у центрі Києва. Водночас рідні Мустеци під час повномасштабної війни стали власниками нової нерухомості.

Як повідомлялось, на початку вересня 2025 року в Україні звільнили прокурорів з фейковою інвалідністю. Йдеться про прокурора Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області Сергія Наконечного і прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тараса Горбця.

