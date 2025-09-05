15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 14:42

Зеленский о войсках партнеров в Украине: речь идет о тысячах

05 сентября 2025, 14:42
Фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна ведет активные переговоры с международными партнерами по развертыванию их военных сил на украинской территории

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы государства, передает RegioNews.

"Этот вопрос обсуждается, и точно будет не в единицах, а в тысячах", – подчеркнул Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что европейские военные руководители разработали план развертывания двух групп сухопутных войск в Украине: одна группа – для обучения и поддержки украинской армии, вторая – для сдерживания возможного вторжения России.

Общая численность военных, по данным источников, может превышать 10 тысяч человек. Воздушное патрулирование над Украиной будет осуществляться силами, находящимися за пределами страны.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники уже согласовали гарантии безопасности для Украины, и теперь они ожидают политического одобрения.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Португалии дипломатическую работу и наработку гарантий безопасности для Украины. Он также подчеркнул, что членство в ЕС рассматривается как один из ключевых элементов этих гарантий.

Украина война РФ переговоры военные международные партнеры
США могут урезать помощь безопасности странам, граничащим с РФ
04 сентября 2025, 23:41
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
