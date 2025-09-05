Зеленский о войсках партнеров в Украине: речь идет о тысячах

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна ведет активные переговоры с международными партнерами по развертыванию их военных сил на украинской территории

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы государства, передает RegioNews.

"Этот вопрос обсуждается, и точно будет не в единицах, а в тысячах", – подчеркнул Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что европейские военные руководители разработали план развертывания двух групп сухопутных войск в Украине: одна группа – для обучения и поддержки украинской армии, вторая – для сдерживания возможного вторжения России.

Общая численность военных, по данным источников, может превышать 10 тысяч человек. Воздушное патрулирование над Украиной будет осуществляться силами, находящимися за пределами страны.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники уже согласовали гарантии безопасности для Украины, и теперь они ожидают политического одобрения.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Португалии дипломатическую работу и наработку гарантий безопасности для Украины. Он также подчеркнул, что членство в ЕС рассматривается как один из ключевых элементов этих гарантий.