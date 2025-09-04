Фото: ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники уже согласовали гарантии безопасности для Украины, и теперь они ожидают политического одобрения

Заявление французского президента приводит dpa, передает RegioNews.

Лидер Франции отметил, что работа, которую военные руководители провели после августовской встречи в Белом доме, создала основу для скорых действий после заключения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – добавил Макрон.

Владимир Зеленский приветствовал достигнутый прогресс и подчеркнул, что гарантии безопасности являются реальной поддержкой Украины, а не просто символическими заявлениями. Президент напомнил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала мало кто верил, также были воплощены и сейчас работают.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с премьером Португалии обсудил дипломатическую работу и наработку гарантий безопасности для Украины. Он также подчеркнул, что членство в ЕС рассматривается как один из ключевых элементов этих гарантий.