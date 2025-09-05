15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 14:42

Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі

05 вересня 2025, 14:42
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо розгортання їхніх військових сил на українській території

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заяву глави держави, передає RegioNews.

"Це питання обговорюється, і точно буде не в одиницях, а в тисячах", – наголосив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що європейські військові керівники розробили план розгортання двох груп сухопутних військ в Україні: одна група – для навчання та підтримки української армії, друга – для стримування можливого вторгнення Росії.

Загальна чисельність військових, за даними джерел, може перевищувати 10 тисяч осіб. Повітряне патрулювання над Україною буде здійснюватися силами, розташованими за межами країни.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники вже узгодили гарантії безпеки для України, і тепер вони очікують на політичне схвалення.

Раніше Зеленський обговорив із премʼєром Португалії дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України. Він також наголосив, що членство в ЄС розглядається як один із ключових елементів цих гарантій.

