Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины

фото: Офис Президента Украины

Об этом президент Украины сообщил в Х, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он обсудил с главой правительства Португалии обсудил дипломатическую работу и выработку гарантий безопасности.

"В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", – отметил Зеленский.

Также он отметил, что Украина рассматривает членство в ЕС одним из главных компонентов гарантий безопасности и вместе с Монтенегру согласился, что "на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой".

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет. По его мнению, это не отразилось на обороноспособности страны.