19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 21:53

Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины

01 сентября 2025, 21:53
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру

Об этом президент Украины сообщил в Х, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он обсудил с главой правительства Португалии обсудил дипломатическую работу и выработку гарантий безопасности.

"В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", – отметил Зеленский.

Также он отметил, что Украина рассматривает членство в ЕС одним из главных компонентов гарантий безопасности и вместе с Монтенегру согласился, что "на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой".

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет. По его мнению, это не отразилось на обороноспособности страны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гарантии безопасности Португалия Украина Владимир Зеленский политика
Латвия меняет правила въезда для украинцев: что нужно знать
01 сентября 2025, 17:41
В Украине могут появиться китайские миротворцы
29 августа 2025, 22:29
Стали известны детали встречи Ермака с Виткоффом
29 августа 2025, 21:59
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Гибель людей у укрытия в столице: охраннику отменили приговор
01 сентября 2025, 22:23
Мужчине из Киевщины, стрелявшему в отца и сына, грозит пожизненное заключение
01 сентября 2025, 22:22
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые
01 сентября 2025, 21:47
Николаевщина получит более 30 млн грн для водоснабжения
01 сентября 2025, 21:44
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских атак
01 сентября 2025, 21:35
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
Деревьев на 77 миллионов: в Киевской области директору предприятия грозит заключение
01 сентября 2025, 20:37
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »