Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру
Об этом президент Украины сообщил в Х, передает RegioNews.
По словам Зеленского, он обсудил с главой правительства Португалии обсудил дипломатическую работу и выработку гарантий безопасности.
"В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", – отметил Зеленский.
Также он отметил, что Украина рассматривает членство в ЕС одним из главных компонентов гарантий безопасности и вместе с Монтенегру согласился, что "на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой".
Как сообщалось, Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет. По его мнению, это не отразилось на обороноспособности страны.