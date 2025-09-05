Відповідальність за СЗЧ повертається: що змінює новий законопроєкт

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, який фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ)

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу", Олександр Федієнко, передає RegioNews.

Законопроєкт передбачає виключення частини 5 статті 401 Кримінального кодексу, яка дозволяла звільняти від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили правопорушення за статтями 407 (самовільне залишення частини) або 408 (дезертирство), якщо вони добровільно звернулися із клопотанням про повернення.

Також пропонується впровадити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто вперше вчинив такі правопорушення під час воєнного стану та бажає або вже повернувся на службу.

Окрім того, планується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс новими положеннями, які регулюватимуть порядок звільнення військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за зазначеними статтями.

Нагадаємо, за даними ДБР, за останні 8 місяців на військову службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини.

У кінці квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13177, що продовжува термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.