13:00  05 вересня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 11:15

Відповідальність за СЗЧ повертається: що змінює новий законопроєкт

05 вересня 2025, 11:15
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, який фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ)

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу", Олександр Федієнко, передає RegioNews.

Законопроєкт передбачає виключення частини 5 статті 401 Кримінального кодексу, яка дозволяла звільняти від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили правопорушення за статтями 407 (самовільне залишення частини) або 408 (дезертирство), якщо вони добровільно звернулися із клопотанням про повернення.

Також пропонується впровадити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто вперше вчинив такі правопорушення під час воєнного стану та бажає або вже повернувся на службу.

Окрім того, планується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс новими положеннями, які регулюватимуть порядок звільнення військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за зазначеними статтями.

Нагадаємо, за даними ДБР, за останні 8 місяців на військову службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини.

У кінці квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13177, що продовжува термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.

Понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку
04 вересня 2025, 17:59
Робота над гарантіями безпеки для України завершена, – Макрон
04 вересня 2025, 10:35
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Німеччина планує надати обладнання чотирьом українським бригадам
05 вересня 2025, 13:30
У Харкові водій відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою – його оштрафують
05 вересня 2025, 12:57
Укренерго збудувало першу чергу захисту обладнання: що відомо
05 вересня 2025, 12:30
"Знахідка" в полі: на Київщині знешкодили уламки російської ракети
05 вересня 2025, 12:24
Чи врятує криміналізація СЗЧ армію чи загострить проблему
05 вересня 2025, 12:13
Напад у школі на Закарпатті: підлітка зупинили в останній момент
05 вересня 2025, 11:48
На Волині за добу сталися дві смертельні ДТП
05 вересня 2025, 11:45
У ДПСУ розповіли, чи збільшився пасажиропотік після дозволу виїзду чоловікам 18–22 років
05 вересня 2025, 11:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
