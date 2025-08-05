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05 августа 2025, 15:29

Как вернуться в ВСУ без наказания: упрощенный механизм действует до конца августа

05 августа 2025, 15:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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За последние 8 месяцев на военную службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих, ранее самовольно покинувших части

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Благодаря закону и разработанному механизму с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов", – отметил глава ДБР.

Он напомнил, что механизм создан совместно ДБР, Военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора.

Больше всего военных вернулись в ряды ВСУ, а также в Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Упрощенный порядок позволяет вернуться на службу без уголовной ответственности, если это первое самовольное оставление части (СЗЧ) и произошло до 10 мая 2025 года.

Ранее механизм действовал до 1 января, затем был продлен до 1 марта, а затем — до 30 августа 2025 года. Закон подписал президент Владимир Зеленский 8 мая.

Как вернуться на службу?

Явиться в свою воинскую часть или – в подразделения ДБР, Военную службу правопорядка, Нацполиции.

Также можно обратиться в одну из 19 воинских частей, определенных Генштабом, или 15 рот резерва Нацгвардии.

Возвращение в ВСУ: инструкция от ДБР

Как известно, Верховная Рада приняла закон о продлении срока для упрощенного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 30 августа.

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