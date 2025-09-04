Более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку
По состоянию на 4 сентября, 26 стран выразили готовность отправить своих бойцов в Украину или обеспечить поддержку такой миссии.
Как передает RegioNews, об этом во время встречи "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, эти страны согласились направить войска в Украину после прекращения огня или установления мира.
Президент Франции добавил, что подобная миссия не намерена вести какую-либо войну против России. Ее цель – гарантировать мир и ясно продемонстрировать стратегический сигнал.
Как сообщалось, в Украине могут появиться китайские миротворцы. Соответствующую идею поддержал президент США Дональд Трамп.
