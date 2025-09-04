17:15  04 сентября
15:43  04 сентября
15:12  04 сентября
04 сентября 2025, 17:59

Более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку

04 сентября 2025, 17:59
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 4 сентября, 26 стран выразили готовность отправить своих бойцов в Украину или обеспечить поддержку такой миссии.

Как передает RegioNews, об этом во время встречи "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, эти страны согласились направить войска в Украину после прекращения огня или установления мира.

Президент Франции добавил, что подобная миссия не намерена вести какую-либо войну против России. Ее цель – гарантировать мир и ясно продемонстрировать стратегический сигнал.

Как сообщалось, в Украине могут появиться китайские миротворцы. Соответствующую идею поддержал президент США Дональд Трамп.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
04 сентября 2025, 18:26
В Днепре осудили пожизненно военного, убившего двух женщин и полицейских
04 сентября 2025, 17:44
04 сентября 2025, 17:15
Россияне нанесли авиаудар по селу на Донетчине, погибли два человека
04 сентября 2025, 16:49
РФ сбросила авиабомбы на больницу в Константиновке
04 сентября 2025, 16:26
Заставляли пить мочу, бить и сдирали одежду: в Днепре судили военных, пытавшего товарища
04 сентября 2025, 16:16
Скандальную эксголову Хмельницкой МСЭК Крупу выпускают под залог
04 сентября 2025, 15:57
04 сентября 2025, 15:43
Лежал раненый под дождем: на Днепропетровщине спасают жизнь собачку
04 сентября 2025, 15:26
