Более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 4 сентября, 26 стран выразили готовность отправить своих бойцов в Украину или обеспечить поддержку такой миссии.

Как передает RegioNews, об этом во время встречи "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, эти страны согласились направить войска в Украину после прекращения огня или установления мира.

Президент Франции добавил, что подобная миссия не намерена вести какую-либо войну против России. Ее цель – гарантировать мир и ясно продемонстрировать стратегический сигнал.

Как сообщалось, в Украине могут появиться китайские миротворцы. Соответствующую идею поддержал президент США Дональд Трамп.