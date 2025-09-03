15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 16:45

Украинцам придумали новый штраф

03 сентября 2025, 16:45
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В Украине приняли закон, устанавливающий административную ответственность за неявку по вызову парламента, комитетов и временных следственных комиссий

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте № 11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины относительно обеспечения уважения суда и оперативности рассмотрения уголовного производства судом. Этот документ на заседании парламента поддержали 3 сентября во втором чтении 229 народных депутатов.

За неявку по вызову парламента, комитетов и временных следственных комиссий придется заплатить от 13 600 до 17 000 гривен.

Напомним, комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект, усиливающий ответственность за угрозы военным. В частности, угрозы убийством или применение насилия предусматривают от трех до пяти лет заключения.

