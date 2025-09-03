Українцям придумали новий штраф

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт № 11387 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Цей документ на засіданні парламенту 3 вересня підтримали в другому читанні 229 народних депутатів.

За неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій доведеться сплатити від 13 600 до 17 000 гривень.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити законопроєкт, який посилює відповідальність за погрози військовим. Зокрема погрози вбивством або застосування насильства передбачають від трьох до п’яти років ув’язнення.