15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 16:45

Українцям придумали новий штраф

03 вересня 2025, 16:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт № 11387 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Цей документ на засіданні парламенту 3 вересня підтримали в другому читанні 229 народних депутатів.

За неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій доведеться сплатити від 13 600 до 17 000 гривень.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити законопроєкт, який посилює відповідальність за погрози військовим. Зокрема погрози вбивством або застосування насильства передбачають від трьох до п’яти років ув’язнення.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Всі публікації »
