Ілюстративне фото

Ще одну групу дітей повернули з окупованих територій. Зараз вони вже на підконтрольній Україні території в безпеці

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Роками ці діти жили під тиском та страхом. Серед врятованих є мати з двома синами. Їх депортували до РФ та забрали українські документи. Родина вимушено знаходилась без елементарних умов життя: вони не мали грошей, одягу та їжі. Двічі жінка та її діти намагались повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки підтримці партнерів вдалось це зробити.

Також серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками. Сьогодні вона вже з мамою та під наглядом українських лікарів.

"Дякую команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.