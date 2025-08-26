20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 21:39

Мечтала об образовании в Украине: вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории

26 августа 2025, 21:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В рамках программы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одного ребенка с оккупированной территории. Теперь девочка готовится к поступлению в университет

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Девочка долгое время проживала на оккупированной территории под давлением и с ограничениями. При этом она мечтала об образовании и будущем в Украине. Теперь ее удалось вывезти из оккупации.

Сегодня она уже в безопасности и рядом с родными. По словам Андрея Ермака, она уже готовится к поступлению в украинский университет.

"Благодарим Украинскую сеть за права ребенка за помощь в возвращении. Мы выполняем задачи Президента — возвращаем всех наших детей", - говорит глава ОП.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация дети
В Украине почти у половины детей фиксируют признаки ПТСР, – Елена Зеленская
21 августа 2025, 12:48
Пятерых детей эвакуировали из Андреевки Донецкой области, которая постоянно под обстрелами дронов
20 августа 2025, 15:53
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин
26 августа 2025, 23:02
В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть
26 августа 2025, 22:45
Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
Певица Анна Тринчер заговорила о новых отношениях: что она никогда не покажет после развода с Волошиным
26 августа 2025, 22:25
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »