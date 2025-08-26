Иллюстративное фото

В рамках программы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одного ребенка с оккупированной территории. Теперь девочка готовится к поступлению в университет

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Девочка долгое время проживала на оккупированной территории под давлением и с ограничениями. При этом она мечтала об образовании и будущем в Украине. Теперь ее удалось вывезти из оккупации.

Сегодня она уже в безопасности и рядом с родными. По словам Андрея Ермака, она уже готовится к поступлению в украинский университет.

"Благодарим Украинскую сеть за права ребенка за помощь в возвращении. Мы выполняем задачи Президента — возвращаем всех наших детей", - говорит глава ОП.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.