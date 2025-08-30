16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 17:00

Глава МЗС Польщі назвав Парубія одним із найкращих синів України

30 серпня 2025, 17:00
Фото: з відкритих джерел
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський глибоко вражений звісткою про трагічну загибель народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він висловив щирі співчуття його родині, друзям та всьому народу України

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає RegioNews.

"Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", – зазначив Сікорський.

Дипломат також поділився особистими спогадами про знайомство з Парубієм під час Революції Гідності.

"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році. Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського аншлюсу", – розповів він.

Нагадаємо, сьогодні у першій половині дня у Львові було вбито Андрія Парубія. Спершу поліція не називала імені загиблого, та ЗМІ, але згодом президент Володимир Зеленський та голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердили, що загинув Парубій.

Пізніше з'явилося фото ймовірного підозрюваного, а також відео з моментом убивства Парубія. Камери відеонагляду на одній з будівель зафіксували момент злочину.

Як відомо, вбивство Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслили важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину.

Очільник ГУР Кирило Буданов також прокоментував вбивство колишнього голови ВР.

