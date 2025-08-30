Иллюстративное фото

Купюры нового образца в Украине подделываются не так часто. При этом банкноты старого образца часто становятся инструментом аферистов

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

По данным НБУ, с начала 2024 года в Украине количество фальшивых денег уменьшилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом (тогда фиксировали 5,1 подделки на миллион). Чаще всего подделываются купюры старого образца. Таких случаев в прошлом году было 94,5% из всех подделок. При этом 78% составляли купюры номиналом в 500 грн, еще 18% - 200 грн.

Купюры нового сразу подделывают редко. Это всего 5,5% среди всех случаев. В то же время, подделки гривны нового образца обычно имеют низкое качество и рассчитаны на невнимательность покупателей. Современный дизайн уже имеет усовершенствованные защитные элементы.

Напомним, что современные гривны в Украине имеют 20 элементов защиты. В частности, это специальные краски, изменяющие цвет под разным углом. Также это защитные ленты с подвижными эффектами и элемент SPARK, переливающийся при наклоне купюры. Благодаря этому подлинность денег можно проверить самостоятельно, почувствовав купюру на ощупь или посмотреть перед светом.