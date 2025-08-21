Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"
Новые купюры будут иметь символическое дополнение, подчеркивающее национальную идентичность и патриотический дух
Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает RegioNews.
Национальный банк Украины объявил о введении в обращение модифицированных банкнот номиналом в 20 гривен. Теперь на них появится надпись:
"Слава Украине! Героям слава!".
Патриотический лозунг расположен в правой верхней части оборотной стороны купюры.
Как отмечают в НБУ, все остальные элементы дизайна и защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2018 года. Это означает, что новая модификация не влияет на основные характеристики купюры, а только дополняется символической надписью.
С 21 августа 2025 года банки и инкассационные компании начнут получать обновленные двадцатки. Их будут постепенно выдавать клиентам в банкоматах и кассах, а также использовать для замены изношенных или поврежденных банкнот.
В Нацбанке уточняют, что гражданам не нужно специально обменивать купюры предыдущих выпусков. Все банкноты номиналом 20 гривен, независимо от года изготовления, будут оставаться действительными платежными средствами и находиться в обращении одновременно.
Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков, наладивших печать поддельных денег. Они производили и сбывали купюры номиналом 100 долларов США и 500 гривен.