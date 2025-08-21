11:50  21 августа
21 августа 2025, 12:30

Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"

21 августа 2025, 12:30
Фото: Национальный банк Украины
Новые купюры будут иметь символическое дополнение, подчеркивающее национальную идентичность и патриотический дух

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает RegioNews.

Национальный банк Украины объявил о введении в обращение модифицированных банкнот номиналом в 20 гривен. Теперь на них появится надпись:

"Слава Украине! Героям слава!".

Патриотический лозунг расположен в правой верхней части оборотной стороны купюры.

Как отмечают в НБУ, все остальные элементы дизайна и защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2018 года. Это означает, что новая модификация не влияет на основные характеристики купюры, а только дополняется символической надписью.

С 21 августа 2025 года банки и инкассационные компании начнут получать обновленные двадцатки. Их будут постепенно выдавать клиентам в банкоматах и кассах, а также использовать для замены изношенных или поврежденных банкнот.

В Нацбанке уточняют, что гражданам не нужно специально обменивать купюры предыдущих выпусков. Все банкноты номиналом 20 гривен, независимо от года изготовления, будут оставаться действительными платежными средствами и находиться в обращении одновременно.

Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков, наладивших печать поддельных денег. Они производили и сбывали купюры номиналом 100 долларов США и 500 гривен.

