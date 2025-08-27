10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 17:48

Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривен

27 августа 2025, 17:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальный банк Украины долго не печатал новых банкнот номиналом 100 и 200 гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос Экономической правды.

Отмечается, что объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала полномасштабной войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн. штук, то в 2022-2023 годах – по 25 млн. штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала Нацбанк не печатал.

В то же время, 200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года, хотя в 2022 году напечатал 370 млн штук, а в 2021-м – 110 млн штук.

Напомним, ко Дню Независимости Нацбанк выпустил обновленную банкноту 20 грн с надписью "Слава Украине!". Также в ведомстве напомнили, что все банкноты номиналом 20 гривен, независимо от года изготовления, будут оставаться действительными платежными средствами и находиться в обращении одновременно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НБУ Нацбанк банкнота деньги экономика
Туристический сбор: кто из регионов Украины заплатил больше всего
26 августа 2025, 19:31
Государству передано более 2,6 млрд грн конфискованных в онлайн-казино "Pin-Up"
26 августа 2025, 15:08
Бизнес-сообщество обратилось к правительству с предложениями по изменениям в Программе действий 2025–2026
26 августа 2025, 14:30
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
27 августа 2025, 18:42
В Тернополе врач требовал у военнослужащего 11 000 гривен за безвозмездную медицинскую услугу
27 августа 2025, 18:27
На Житомирщине ищут свидетелей ДТП, в котором травмировалось девять человек
27 августа 2025, 18:23
Прижал ковшом трактора к стене: на Волыни будут судить мужчину за смерть 58-летней работницы фермы
27 августа 2025, 18:07
Мобилизовать нужно было сразу с 18 лет – сейчас имели бы совсем другую армию, - Безуглая
27 августа 2025, 17:43
В Тернопольской области построят завод по рафинации масла
27 августа 2025, 17:35
55-летний житель Днепропетровщины из-за неприязни нанес многочисленные удары собаке: дело направлено в суд
27 августа 2025, 17:12
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »