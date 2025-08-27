Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос Экономической правды.

Отмечается, что объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала полномасштабной войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн. штук, то в 2022-2023 годах – по 25 млн. штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала Нацбанк не печатал.

В то же время, 200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года, хотя в 2022 году напечатал 370 млн штук, а в 2021-м – 110 млн штук.

Напомним, ко Дню Независимости Нацбанк выпустил обновленную банкноту 20 грн с надписью "Слава Украине!". Также в ведомстве напомнили, что все банкноты номиналом 20 гривен, независимо от года изготовления, будут оставаться действительными платежными средствами и находиться в обращении одновременно.