29 августа 2025, 15:33

Житель Киева организовал схему изготовления и сбыта поддельных официальных документов

29 августа 2025, 15:33
Фото: БЕБ
Следователи выяснили, что поддельные документы производились за границей и переправлялись в Украину скрытыми каналами

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему изготовления и сбыта поддельных документов, организованную двумя гражданами на территории Румынии. По данным следствия, злоумышленники обустроили нелегальное производство, используя профессиональное полиграфическое оборудование. Среди подделок, предлагаемых клиентам, были водительские удостоверения, техпаспорта, дипломы, свидетельства о рождении и даже бланки образцов нотариальных документов.

Правоохранители изъяли крупную партию фальшивых бланков

Чтобы переправить поддельную продукцию в Украину, один из участников группы воспользовался услугами частного перевозчика, не предупредив о содержании груза. Однако на пункте пропуска при таможенном контроле правоохранители обнаружили и изъяли около 1200 фальшивых бланков и оборудования для их изготовления.

Среди них были документы разных категорий

Дополнительно установлено, что часть этих бланков имела криминальное происхождение. В 2022 году, после захвата российскими войсками города Васильевка Запорожской области, из местного сервисного центра МВД исчезло большое количество официальных документов. Следствие считает, что именно они оказались в руках обвиняемого и использовались в его незаконной деятельности.

На данный момент фигуранту дела объявлено подозрение, а обвинительный акт передан в суд. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, во Львовской области осудили жителя Золочевского района, который за деньги организовал незаконный выезд двух мужчин за границу. Он изготовил поддельные военные документы, благодаря которым их владельцы пытались выдать себя за военнослужащих в отпуске.

