22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 серпня 2025, 02:00

Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти

30 серпня 2025, 02:00
Ілюстративне фото
Купюри нового зразка в Україні підроблюють не так часто. При цьому банкноти старого зразка часто стають інструментом аферистів

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За даними НБУ, з початку 2024 року в Україні кількість фальшивих грошей зменшилася в півтора раза у порівнянні з минулим роком (тоді фіксували 5,1 підробки на мільйон). Найчастіше підроблюють купюри старого зразка. Таких випадків минулого року було 94,5% з усіх підробок. При цьому 78% складали купюри номіналом 500 грн, ще 18% — 200 грн.

Купюри нового зраза підробляють рідко. Це лише 5,5% серед усіх випадків. Водночас підробки гривні нового зразка зазвичай мають низьку якість і розраховані на неуважність покупців. Сучасний дизайн уже має вдосконалені захисні елементи.

Нагадаємо, що сучасні гривні в Україні мають 20 елементів захисту. Зокрема, це спеціальні фарби, які змінюють колір під різним кутом. Також це захисні стрічки з рухомими ефектами та елемент SPARK, який переливається при нахилі купюри. Завдяки цьому справжність грошей можна перевірити самостійно, відчувши купюру на дотик або подивитися перед світлом.

Житель Києва організував схему виготовлення та збуту підроблених офіційних документів
29 серпня 2025, 15:33
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"
21 серпня 2025, 12:30
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Ваучери на навчання: які професії обирають українці
30 серпня 2025, 01:40
У Києві побільшало офісів: із чим це пов'язано
30 серпня 2025, 01:20
Українським фермерам буде компенсація від держави: кого торкнеться
30 серпня 2025, 01:00
"Звучить пафосно, але це зовсім не так": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки платить за особистого водія дітям
30 серпня 2025, 00:40
"Ми ховалися від ракет": акторка Анастасія Цимбалару зізналась, який момент в її кар'єрі був найважчим
30 серпня 2025, 00:20
Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями
29 серпня 2025, 23:54
Ніяк не можуть продати: в ЄС різко обвалились ціни на картоплю - чому
29 серпня 2025, 23:13
29 серпня 2025, 22:53
29 серпня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
