Ілюстративне фото

Купюри нового зразка в Україні підроблюють не так часто. При цьому банкноти старого зразка часто стають інструментом аферистів

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За даними НБУ, з початку 2024 року в Україні кількість фальшивих грошей зменшилася в півтора раза у порівнянні з минулим роком (тоді фіксували 5,1 підробки на мільйон). Найчастіше підроблюють купюри старого зразка. Таких випадків минулого року було 94,5% з усіх підробок. При цьому 78% складали купюри номіналом 500 грн, ще 18% — 200 грн.

Купюри нового зраза підробляють рідко. Це лише 5,5% серед усіх випадків. Водночас підробки гривні нового зразка зазвичай мають низьку якість і розраховані на неуважність покупців. Сучасний дизайн уже має вдосконалені захисні елементи.

Нагадаємо, що сучасні гривні в Україні мають 20 елементів захисту. Зокрема, це спеціальні фарби, які змінюють колір під різним кутом. Також це захисні стрічки з рухомими ефектами та елемент SPARK, який переливається при нахилі купюри. Завдяки цьому справжність грошей можна перевірити самостійно, відчувши купюру на дотик або подивитися перед світлом.