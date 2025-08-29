22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 00:55

В Украине могут подорожать сыры: к чему готовиться

29 августа 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинский рынок сыра готовится к завершению межсезонья и традиционному росту потребления в конце лета. При этом подорожание сырья может привести к росту цен.

Об этом сообщает Инфагро, передает RegioNews.

"Рост цен на отечественный сыр открывает больше возможностей для поставщиков из ЕС. Украинские потребители все активнее обращают внимание на импортные сыры, часто имеющие более низкую цену. Уже в июле импорт твердых и полутвердых сыров вырос на 12% в годовом измерении", - отметили аналитики.

При этом украинские сыровары смогли нарастить экспорт. В частности, в июле отгрузка полутвердых сыров выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это также касается экспорта творожных продуктов. За месяц их экспортировали вдвое больше, чем в прошлом году. Аналитики объяснили это утратой конкурентоспособности русских сыров на рынках Средней Азии.

"Ситуация на рынке остается нестабильной. Резкое повышение цен на внутреннем рынке может привести к потере потребителя и усилению импорта. Поэтому сыроварам советуют действовать осторожно, избегая агрессивной ценовой политики", – говорят эксперты.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание
В Украине продолжают дешеветь яблоки: какие теперь цены
27 августа 2025, 20:55
В Украине за неделю изменились цены на овощи: что подорожало
26 августа 2025, 01:30
В Украине снова дорожает голубика: какие теперь цены
25 августа 2025, 23:35
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги
29 августа 2025, 03:55
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
Украинский режиссер Мстислав Чернов снова отправится на Оскар
29 августа 2025, 00:30
"Мне впервые было так страшно": актриса Анна Саливанчук рассказала о ее эмоциях во время обстрела Киева
28 августа 2025, 23:45
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »