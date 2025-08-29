Иллюстративное фото

Украинский рынок сыра готовится к завершению межсезонья и традиционному росту потребления в конце лета. При этом подорожание сырья может привести к росту цен.

Об этом сообщает Инфагро, передает RegioNews.

"Рост цен на отечественный сыр открывает больше возможностей для поставщиков из ЕС. Украинские потребители все активнее обращают внимание на импортные сыры, часто имеющие более низкую цену. Уже в июле импорт твердых и полутвердых сыров вырос на 12% в годовом измерении", - отметили аналитики.

При этом украинские сыровары смогли нарастить экспорт. В частности, в июле отгрузка полутвердых сыров выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это также касается экспорта творожных продуктов. За месяц их экспортировали вдвое больше, чем в прошлом году. Аналитики объяснили это утратой конкурентоспособности русских сыров на рынках Средней Азии.

"Ситуация на рынке остается нестабильной. Резкое повышение цен на внутреннем рынке может привести к потере потребителя и усилению импорта. Поэтому сыроварам советуют действовать осторожно, избегая агрессивной ценовой политики", – говорят эксперты.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.