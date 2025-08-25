Иллюстративное фото

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Многие производители уже завершили сезон реализации ранних и средних сортов этой ягоды. В то же время садоводы повысили цены на продукцию поздних сортов.

По состоянию на 25 августа голубика предлагается по 170-240 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дороже, чем неделей раньше.

Эксперты отметили, что сейчас голубика в Украине дороже в среднем на 53%, если сравнивать с прошлым годом. При этом эксперты уверены, что стоимость будет подниматься дальше.

Напомним, в Украине изменятся цены на "борщовый набор". Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что на рынке овощей из года в год наблюдается тенденция: если один из овощей в определенном сезоне был дорогим, в следующем его цена, как правило, снижается.