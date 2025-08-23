18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
23 августа 2025, 03:30

В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены

23 августа 2025, 03:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за месяц значительно изменились цены на мороженую рыбу. В среднем стоимость выросла на 0,8%

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В июле средняя потребительская цена мороженой рыбы в Украине выросла на 0,8%. То есть до 198,43 гривны за килограмм. В июне показатель равнялся 196,77 гривны за килограмм.

Если сравнивать это с ценами в прошлом году, то средняя потребительская цена мороженой рыбы выросла на 14%. Тогда средняя стоимость мороженой рыбы составила 174,13 гривны за килограмм.

Напомним, в Украине изменятся цены на "борщовый набор". Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что на рынке овощей из года в год наблюдается тенденция: если один из овощей в определенном сезоне был дорогим, в следующем его цена, как правило, снижается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание
В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 03:50
Подорожание масла: сколько будет стоить бутылка в украинских супермаркетах
13 августа 2025, 23:50
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
23 августа 2025, 03:55
"Воспитываю детей сама": актриса Анна Саливанчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
23 августа 2025, 02:55
В Украине начали меняться цены на капусту
23 августа 2025, 02:30
Певица Оля Полякова рассказала, как относится к ребятам старшей дочери
23 августа 2025, 01:55
В Украине стали дешеветь яблоки: что стало причиной
23 августа 2025, 01:30
Эстония готова принять участие в миротворческой миссии в Украине
23 августа 2025, 00:55
МИД Украины обратилось в Беларусь с призывом не делать провокации
23 августа 2025, 00:30
В Одессе судили священника, оправдывающего агрессию РФ против Украины
22 августа 2025, 23:55
В Харьковской области военный получил приговор за кражу у начальника
22 августа 2025, 23:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »