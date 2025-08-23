Фото из открытых источников

В Украине за месяц значительно изменились цены на мороженую рыбу. В среднем стоимость выросла на 0,8%

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В июле средняя потребительская цена мороженой рыбы в Украине выросла на 0,8%. То есть до 198,43 гривны за килограмм. В июне показатель равнялся 196,77 гривны за килограмм.

Если сравнивать это с ценами в прошлом году, то средняя потребительская цена мороженой рыбы выросла на 14%. Тогда средняя стоимость мороженой рыбы составила 174,13 гривны за килограмм.

