В Украине продолжают дешеветь яблоки: какие теперь цены
Яблоки в Украине продолжают падать в цене. Это связано с увеличением предложения яблок осенних сортов
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
По состоянию на 27 августа, в Украине яблоки поступают в продажу по цене 30-40 гривен за килограмм. В среднем это на 12% меньше, чем было в конце прошлой недели.
"В настоящее время в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в максимально сжатые сроки и снижают опускные цены на эту продукцию", - говорят аналитики.
Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.
