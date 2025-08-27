Иллюстративное фото

Яблоки в Украине продолжают падать в цене. Это связано с увеличением предложения яблок осенних сортов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 27 августа, в Украине яблоки поступают в продажу по цене 30-40 гривен за килограмм. В среднем это на 12% меньше, чем было в конце прошлой недели.

"В настоящее время в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в максимально сжатые сроки и снижают опускные цены на эту продукцию", - говорят аналитики.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.