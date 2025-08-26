21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
26 августа 2025, 01:30

В Украине за неделю изменились цены на овощи: что подорожало

26 августа 2025, 01:30
Иллюстративное фото
В Украине изменились цены на популярные овощи Некоторые из них существенно выросли в цене

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине подешевела морковь: сейчас цена составляет в среднем 10-13 гривен за килограмм. Цены на свеклу в диапазоне 10-12 гривен за килограмм, в этом случае фиксируют удорожание.

При этом подешевел помидор: сейчас стоимость за килограмм в диапазоне 15-38 гривен. Сладкий перец подорожал: сейчас цены доходят до 25-60 гривен за килограмм.

Кабачок подешевел: 10-25 гривен за килограмм. Баклажан также стал дешевле до 18-30 гривен за килограмм. Опустились цены на чеснок: 50–150 гривен за килограмм.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.

25 августа 2025
07 августа 2025
