Иллюстративное фото

В Украине изменились цены на популярные овощи Некоторые из них существенно выросли в цене

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине подешевела морковь: сейчас цена составляет в среднем 10-13 гривен за килограмм. Цены на свеклу в диапазоне 10-12 гривен за килограмм, в этом случае фиксируют удорожание.

При этом подешевел помидор: сейчас стоимость за килограмм в диапазоне 15-38 гривен. Сладкий перец подорожал: сейчас цены доходят до 25-60 гривен за килограмм.

Кабачок подешевел: 10-25 гривен за килограмм. Баклажан также стал дешевле до 18-30 гривен за килограмм. Опустились цены на чеснок: 50–150 гривен за килограмм.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.