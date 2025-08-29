Ілюстративне фото

Український ринок сиру готується до завершення міжсезоння та традиційного зростання споживання наприкінці літа. При цьому подорожчання сировини може призвести до зростяння цін

Про це повідомляє Інфагро, передає RegioNews.

"Зростання цін на вітчизняний сир відкриває більше можливостей для постачальників із ЄС. Українські споживачі все активніше звертають увагу на імпортні сири, які часто мають нижчу ціну. Уже в липні імпорт твердих і напівтвердих сирів зріс на 12% у річному вимірі", - зазначили аналітики.

При цьому українські сировари змогли наростити експорт. Зокрема, у липні відвантаження напівтвердих сирів зросло на 28%, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року.

Це також стосується експорту сирних продуктів. За місяць їх експортували вдвічі більше, аніж минулого року. Аналітики пояснили це втратою конкурентоспроможності російських сирів на ринках Середньої Азії.

"Ситуація на ринку залишається нестабільною. Різке підвищення цін на внутрішньому ринку може призвести до втрати споживача та посилення імпорту. Тому сироварам радять діяти обережно, уникаючи агресивної цінової політики", - кажуть експерти.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць зафіксували зміну цін на морожену рибу. Вартість цього продукту зросла в середньому майже на один відсоток, що відчутно позначається на гаманцях споживачів.