Повітряна атака на Україну: ППО знищила 589 із 629 повітряних цілей

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

У ніч на 28 серпня (з 19:30 27 серпня) Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також ракет повітряного та наземного базування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом було випущено 629 засобів повітряного нападу.

Серед них:

598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітацій різних типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

20 крилатих ракет Х-101.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони активно протистояли повітряній атаці.

За попередніми даними, станом на 09:00 28 серпня, протиповітряна оборона України знищила або подавила 589 ворожих цілей.

Втім, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 13 локаціях, уламки збитих літальних апаратів впали на 26 територіях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про 8 загиблих.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.

На Вінничині російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань без електропостачання залишились близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.