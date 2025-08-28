Повітряна атака на Україну: ППО знищила 589 із 629 повітряних цілей
У ніч на 28 серпня (з 19:30 27 серпня) Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також ракет повітряного та наземного базування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що загалом було випущено 629 засобів повітряного нападу.
Серед них:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітацій різних типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 20 крилатих ракет Х-101.
Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони активно протистояли повітряній атаці.
За попередніми даними, станом на 09:00 28 серпня, протиповітряна оборона України знищила або подавила 589 ворожих цілей.
Втім, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 13 локаціях, уламки збитих літальних апаратів впали на 26 територіях.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про 8 загиблих.
Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.
На Вінничині російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань без електропостачання залишились близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.