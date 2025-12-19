Гараж в Киеве превратили в нарколабораторию: изъято более 154 кг наркотиков

Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по данным следствия, наладили масштабную продажу наркотиков по всей Украине

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчины в возрасте 31 и 45 лет хранили, фасовали и упаковывали наркотики в специально обустроенном гараже в Киеве.

Сбыт происходил через так называемые "мастерклады" – заранее подготовленные тайники, где оставляли от 5 до 10 упаковок весом по 1 кг. Координаты тайников в дальнейшем передавали оптовым сбытчикам после предварительной оплаты.

Наркотики реализовывали через Telegram-каналы и путем разложения "закладок" в разных регионах. Оплата производилась исключительно через криптогаманцы для сокрытия противоправной деятельности.

Во время обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях были изъяты:

154 кг мефедрона;

3,5 кг амфетамина;

электронные весы и упаковочные материалы;

компьютерная техника и мобильные телефоны;

деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 3 млн. гривен;

"черновые" записи.

По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке превышает 95 млн гривен.

Максимальное наказание за совершенное – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители Тернопольщины продолжают масштабное расследование в рамках спецоперации под условным названием "Кратом", начатой еще в сентябре этого года. 10 декабря было проведено 12 санкционированных обысков на территории Ровенской и Ивано-Франковской областей.