Гараж в Киеве превратили в нарколабораторию: изъято более 154 кг наркотиков
Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по данным следствия, наладили масштабную продажу наркотиков по всей Украине
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Следствие установило, что мужчины в возрасте 31 и 45 лет хранили, фасовали и упаковывали наркотики в специально обустроенном гараже в Киеве.
Сбыт происходил через так называемые "мастерклады" – заранее подготовленные тайники, где оставляли от 5 до 10 упаковок весом по 1 кг. Координаты тайников в дальнейшем передавали оптовым сбытчикам после предварительной оплаты.
Наркотики реализовывали через Telegram-каналы и путем разложения "закладок" в разных регионах. Оплата производилась исключительно через криптогаманцы для сокрытия противоправной деятельности.
Во время обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях были изъяты:
- 154 кг мефедрона;
- 3,5 кг амфетамина;
- электронные весы и упаковочные материалы;
- компьютерная техника и мобильные телефоны;
- деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 3 млн. гривен;
- "черновые" записи.
По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке превышает 95 млн гривен.
Максимальное наказание за совершенное – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители Тернопольщины продолжают масштабное расследование в рамках спецоперации под условным названием "Кратом", начатой еще в сентябре этого года. 10 декабря было проведено 12 санкционированных обысков на территории Ровенской и Ивано-Франковской областей.