10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 13:17

Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи

27 августа 2025, 13:17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал решение правительства о порядке выезда за границу мужчин призывного возраста

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Гончаренко, постановление, принятое Кабинетом Министров накануне, позволяет пересекать государственную границу только мужчинам в возрасте от 18 до 21 года включительно, а не до 22, как об этом заявляли официальные лица.

"Даже здесь обманули людей. Обещали 22 года. Сделали до 21-го. Это власть лжецов. Мелких, жалких, лжецов", – отметил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что сразу после заседания правительства представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук публично сообщил: уезжать смогут мужчины до 22 лет включительно. Однако когда появился официальный текст постановления, выяснилось, что ограничение установлено до 21 года.

"Бардак полный", – подытожил депутат.

Напомним, 26 августа Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу. В Государственной пограничной службе отметили, что для выезда нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Ранее Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война молодежь правительство Алексей Гончаренко Постановление мобилизация выезд за границу мужчины в возрасте 18-22 года
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
27 августа 2025, 14:47
За полгода в ДТП погибли 1367 украинцев: названо самое опасное время и день недели
27 августа 2025, 14:34
На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23
В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
27 августа 2025, 14:14
В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13
Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью
27 августа 2025, 13:56
В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »