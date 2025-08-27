Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи

Фото: из открытых источников

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Гончаренко, постановление, принятое Кабинетом Министров накануне, позволяет пересекать государственную границу только мужчинам в возрасте от 18 до 21 года включительно, а не до 22, как об этом заявляли официальные лица.

"Даже здесь обманули людей. Обещали 22 года. Сделали до 21-го. Это власть лжецов. Мелких, жалких, лжецов", – отметил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что сразу после заседания правительства представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук публично сообщил: уезжать смогут мужчины до 22 лет включительно. Однако когда появился официальный текст постановления, выяснилось, что ограничение установлено до 21 года.

"Бардак полный", – подытожил депутат.

Напомним, 26 августа Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу. В Государственной пограничной службе отметили, что для выезда нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Ранее Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.