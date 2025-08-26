Фото из открытых источников

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Теперь больше мужчин могут уехать за границу

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Важно, что это касается абсолютно всех мужчин этого возраста.

"Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - пишет Юлия Свириденко.

Следует отметить, что 22 августа Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.