20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 20:24

Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу

26 августа 2025, 20:24
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Теперь больше мужчин могут уехать за границу

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Важно, что это касается абсолютно всех мужчин этого возраста.

"Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - пишет Юлия Свириденко.

Следует отметить, что 22 августа Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выезд за границу правительство
Зеленский анонсировал обновление правил пересечения границы для мужчин 18-22 лет
26 августа 2025, 14:38
Бизнес-сообщество обратилось к правительству с предложениями по изменениям в Программе действий 2025–2026
26 августа 2025, 14:30
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина
26 августа 2025, 21:09
Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
26 августа 2025, 20:45
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
26 августа 2025, 20:29
В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05
Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому
26 августа 2025, 19:52
В Запорожье произошел масштабный пожар
26 августа 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »